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Aracın çarptığı bisiklet sürücüsü kurtarılamadı

Aracın çarptığı bisiklet sürücüsü kurtarılamadı

Mağusa'da dün meydana gelen kazada yaralanan bisiklet sürücüsü 48 yaşındaki Ahmet Serin hayatını kaybetti.

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Mağusa'da 15 Ağustos Bulvarı üzerinde Damla Nailer (K-35), yönetimindeki SA 971 plakalı salon aracın çarptığı bisiklet sürücüsü Ahmet Serin (E-48), tedavi görmekte olduğu Mağusa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bu akşam yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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