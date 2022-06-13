Aracın çarptığı bisiklet sürücüsü kurtarılamadı
Mağusa'da dün meydana gelen kazada yaralanan bisiklet sürücüsü 48 yaşındaki Ahmet Serin hayatını kaybetti.
A+A-
Mağusa'da 15 Ağustos Bulvarı üzerinde Damla Nailer (K-35), yönetimindeki SA 971 plakalı salon aracın çarptığı bisiklet sürücüsü Ahmet Serin (E-48), tedavi görmekte olduğu Mağusa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bu akşam yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Bu haber toplam 605 defa okunmuştur
Etiketler : kaza