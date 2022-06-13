Aracın çarptığı bisiklet sürücüsü kurtarılamadı

Mağusa'da 15 Ağustos Bulvarı üzerinde Damla Nailer (K-35), yönetimindeki SA 971 plakalı salon aracın çarptığı bisiklet sürücüsü Ahmet Serin (E-48), tedavi görmekte olduğu Mağusa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bu akşam yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.