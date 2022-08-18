Araç yoldan çıktı, yan yattı
Girne – Tatlısu anayolu üzerinde bu sabah meydana gelen trafik kazasında araç yoldan çıkıp, yan devrildi.
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Girne – Tatlısu anayolu üzerinde bu sabah meydana gelen trafik kazasında araç yoldan çıkıp, yan devrildi.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, bu sabah 09.30 sıralarında meydana gelen olayda, Çatalköy’de sakin 28 yaşındaki Mustafa Sipahi, yönetimindeki HC 065 plakalaı araçla sola meyilli viraja girdiği zaman kontrol hakimiyetini kaybetti, yoldan çıkıp sağ yan kısmı üzerine devrildi.
Kaza sonucu hafif yaralanan araç sürücüsü Sipahi, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı, görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip müşahede altına alındı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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