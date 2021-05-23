Araç yoldan çıkıp takla attı: 1 ağır yaralı
İskele-Karpaz Anayolu Kumyalı Pamuklu yakınlarında öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 25 yaşındaki kadın ağır yaralandı.
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İskele-Karpaz Anayolu Kumyalı Pamuklu yakınlarında öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 25 yaşındaki kadın ağır yaralandı.
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, Enejan Jorayeva’nın kullanımındaki EA 751 plakalı salon araç İskele istikametine doğru seyrettiği esnada direksiyon hâkimiyetini kaybederek yoldan çıktı.
Araç takla attı, ağaca çarparak durabildi...
Enejan Jorayeva kullanımındaki EA 751 plakalı araç ile takla attıktan sonra, yolun kenarındaki zeytin ağacına çarparak durabildi. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan araç sürücüsü Enejan Jorayeva Mağusa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
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