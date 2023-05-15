Araç, yaya geçidindeki baba - oğla çarptı
Lefkoşa’da bu sabah bir araç, yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan baba - oğla çarptı. 2 kişi yaralandı...
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Lefkoşa’da bu sabah meydana gelen kaza korkuttu, 1’i 3 yaşında 2 kişi yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre; İbrahim İnanlar yönetimindeki araç yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan Hakan Sal ile kucağındaki 3 yaşındaki Salih Sal’a çarptı.
Kaza sonucu her iki isim Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, araç sürücüsü İnanlar tutuklandı.
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