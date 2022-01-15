“Araç çaldı, 2 eve girdi, yakalandı”

Lapta’da çaldığı araç ile Çatalköy’e giden ve orada 2 farklı eve girerek hırsızlık yaptığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı Y. M. dün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini belirterek 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Dağdelen, olayla ilgili yaşananları aktardı. Dağdelen, huzurda bulunan zanlı Y. M.’nin “Ev Açma, Sirkat Ve Mülke Tecavüz, İkametgâhtan Sirkat Ve Sirkat” suçlarına methaldar olduğunu söyledi. Polis, zanlının ilk önce 14 Ocak tarihinde Beşparmaklar caddesi üzerinde faaliyet gösteren “Kıb-Et” isimli fabrikanın güney kısmında çalışır vaziyette bulunan Lefkoşa’da sakin C.H’ye ait aracı, mal sahibinden izinsiz olarak alarak yaklaşık 1 km kullandıktan sonra Çatalköy’de, aracı terk ederek, 5000 TL değerindeki araç anahtarlarını sirkat ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis zanlının daha sonra 14 Ocak tarihinde Çatalköy adresinde sakin E.D’ye ait ikametgahın yatak odasının camından içeriye girerek, yatak üzerinde duran bayan çantası içerisindeki cüzdanda muhafaza edilen toplam 250 TL nakit parayı sirkat ettikten sonra aynı yerden çıkış yaptığının tespit edildiğini söyledi.

Başka eve de girdi…

Polis, zanlının ayrıca aynı gün yine Çatalköy’de, P.J.P’ye ait ikametgâhın salon penceresinden giriş yaptıktan sonra salondaki raf üzerinde bulunan Samsung marka cep telefonu kutusunda muhafaza edilen 1500 TL nakit parayı sirkat ettikten sonra aynı yerden çıkış yaptığını belirtti.

Polis yapılan şikâyetler üzerine soruşturma başlatıldığını ve zanlının kimliğinin tespit edilmesi üzerine derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

“Gönüllü ifade verdi: Paranın çoğunu harcadı”

Zanlının tutuklanmasının ardından ikametgâhında yapılan aramada söz konusu aracın anahtarlarının bulunduğunu ayrıca üzerinde 160 TL para bulunduğunu mahkemeye aktaran Polis zanlının gönüllü ifade verdiğini geriye kalan parayı harcadığı itirafında bulunduğunu belirtti.

Polis memuru Mehmet Dağdelen, mesele ile ilgili olarak zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit ve tekzip edilmesi gerektiği ayrıca aranan emareler olduğunu belirterek ilk etapta zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

3 gün tutukluluk aldı

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)