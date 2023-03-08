Arabayı kaçırdı, 6 araca birden çarptı! 

Mağusa’da, anahtarı kontak üzerinde bırakılan aracı kaçıran 16 yaşındaki N.E. isimli genç, park halindeki 4 araca çarptı, çarptığı araçlar da park halindeki 2 farklı araca çarptı.

Polisten yapılan açıklamada, 16 yaşındaki N.E., Deniz Dindar tarafından kontak anahtarı üzerinde olduğu halde gerekli emniyet tedbirini almadan park halinde bırakılan KH 177 plakalı kamyonet aracı çalıştırıp dikkatsizce hareket ettirmesi sonucu, o esnada önünde ve cadde üzerinde park halinde bulunan RR 441 ile GV 959 plakalı araçlara çaptıktan sonra yoluna devam edip, 15 Ağustos Bulvarına girerek, dikkatsizliği sonucu yolun solunda park halinde bulunan GA 814 ve KK 401 plakalı araçlara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle KK 401 plakalı araç, park halinde bulunan JF 357 plakalı salon aracın arka kısmına, JF 357 plakalı araç ise çarpmanın etkisiyle yine park halinde bulunan RB 527 plakalı aracın arka kısmına çarptı.

Kazada, şans eseri yaralanan olmadı.

Polis, KH 177 plakalı kamyonet sürücüsü N.E.'nin tutuklandığını, soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.