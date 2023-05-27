Ara bölgede ortak eylem: "Yeni yollar açıyoruz, Kıbrıs'ı birleştiriyoruz"

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi, yeni geçiş noktalarının açılması talebiyle, ara bölgede bugün eylem yaptı.

Sabah saatlerinde Kıbrıslı Türkler kuzeyden, Kıbrıslı Rumlar ise güneyden eş zamanlı olarak Ledra Palas geçiş noktasına yürüdü, ara bölgedeki Dayanışma Evi'nde buluştu.

Hem kuzeyden, hem de güneyden bir çok siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra, sendika ve örgütlerin temsilcileri de yer aldı.

"Kıbrıs'ta Barış Engellenemez" sloganlarının atıldığı eylemde, şarkılar söylendi. Söz konusu eylemde, yeni geçiş noktalarının açılması, geçiş işlemlerinin kolaylaştırılması ve iki bölgeli iki toplumlu federasyon çerçevesinde Kıbrıs'ın yeniden birleşmesi talepleri bir kez daha dile getirildi.

Fotoğraflar: Hüseyin Özbarışcı