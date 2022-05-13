AP’den Türkiye’ye “İki devletli çözümden vazgeç” çağrısı

Güneydeki basın, Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Dış İlişkiler Komisyonu’nun (AFET), Türkiye’ye “Kıbrıs’ta iki devletli çözümden vazgeçmesi” çağrısında bulunduğu bildirildi.

Haravgi gazetesi: “AB: Türkiye İki Devletten Vazgeçsin” başlığı altında verdiği haberinde, Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu’nun (AFET) Türkiye rapor taslağında, Türkiye’ye “Kıbrıs’ta iki devletli çözümden ve işgal bölgelerinin demografik yapısını değiştirme çabalarından vazgeçmesi” çağrısında bulunduğunu kaydetti.

Gazete, söz konusu rapor taslağında “Kıbrıs sorununun çözümsüz kalmaya devam etmesinden duyulan üzüntünün” dile getirildiği ve “Kıbrıs sorununa, BM Güvenlik Konseyi kararları ve uluslararası hukuk çerçevesinde bir çözüm bulunmasının desteklendiğinin” vurgulandığını aktardı.

“Türkiye’nin Kapalı bölge Maraş’a ilişkin faaliyetleri çerçevesinde BM’nin ilgili kararlarını sürekli çiğnemesinin” de raporda kınandığı belirtilirken “Kıbrıslı Türklere ise, adadaki yasal toplum olarak faaliyet gösterebilmeleri için gerekli alanın tanınması” çağrısında bulunuldu.

Habere göre, raporda Avrupa Komisyonu’na da bir çağrıda bulunularak, “Kıbrıslı Türklerin yerinin AB olduğu ve Kıbrıslı Türklerle temasların arttırılması için çaba göstermesi” istendi.

Tüm taraflara Münhasır Ekonomik Bölgelerin (MEB) barışçıl şekilde belirlenmesi için samimi çaba göstermeleri çağrısında bulunulan raporda ayrıca, “Kıbrıs MEB’indeki araştırma gemilerinin rahatsız edilmeleri ve Yunan hava sahasının ihlallerinin de kınandığı” duyuruldu.

Habere göre raporda, Türkiye’nin TANAP ve TAP doğal gaz boru hattından yeterli doğal gaz sağlanmasına verdiği destekten duyulan memnuniyet de dile getirilirken Doğu Akdeniz için çoklu bir konferans gerçekleştirilmesine yönelik destek yinelendi.

Gazete, taslak şeklindeki bu raporun dün onaylandığını ve AP Oturumdan oylamaya sunulacağını da aktardı.