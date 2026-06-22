“KKTC yurttaşı sayısı hala Meclis’in bilgisinde değil”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ürün Solyalı, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Yurttaşlık (Değişiklik) Yasa Tasarısı üzerine yaptığı konuşmada, yurttaşlık konusunun yıllardır palyatif yöntemlerle ele alındığına dikkat çekerek, meselenin köklü şekilde çözülmesi gerektiğini söyledi.

Solyalı, “Vatandaşlık meselesi bugün yine bir makyajla karşımızda” diyerek başladığı konuşmasında, yasadaki çocuk tanımına dikkat çekti. Tasarıda yer alan düzenlemenin, “18 yaşından gün almamış, reşit olmamış ve bekar bir çocuğu” kapsadığını belirtti.

Geçmişte yurttaşlık verilme süreçlerinde ciddi usulsüzlükler yaşandığını ifade eden Solyalı, özellikle Ulusal Birlik Partisi hükümetleri döneminde yurttaşlık meselesinin yeterince önemsenmediğini ileri sürdü.

Solyalı, geçmişte herhangi bir nüfus kayıt işlemi veya resmi belge düzenlenmeden bazı kişilere kimlik kartlarının elden verildiğinin gündeme geldiğini belirterek, bu durumu ilgili yasa çalışmaları sırasında öğrendiğini söyledi. Böyle bir uygulamanın var olabileceğini daha önce düşünmediğini kaydeden Solyalı, bu kişilerin Türkiye’ye giderken çipli kimlik kartları olmadığı için sorun yaşadığını anlattı.

İçişleri Bakanlığı’nın nüfus birimine yapılan başvurularda, bu kişilere “siz yurttaş değilsiniz” yanıtı verildiğini aktaran Solyalı, buna rağmen söz konusu kişilerin yıllarca oy kullanmak da dahil olmak üzere yurttaşların sahip olduğu haklardan yararlandığını vurguladı.

Aradan 30 ila 40 yıl geçtikten sonra durumun fark edilmesinin daha büyük bir sorun yarattığını belirten Solyalı, bu nedenle ülkedeki ikamet şartının yasa içine dahil edilmesi ihtiyacının doğduğunu ve bu düzenlemenin bu şekilde geçirilmesini sağladıklarını söyledi.

Yurttaşlık meselesinin geçici çözümler yerine temelinden ele alınması gerektiğini dile getiren Solyalı, CTP olarak nüfus verilerinin net şekilde ortaya konmasını hedefleyen bir proje hazırladıklarını açıkladı.

İlk hedeflerinin ülke nüfusunu ve alt kırılımlarını toplumla açık biçimde paylaşmak olduğunu ifade eden Solyalı, kaynakların, ülkedeki insan sayısının, ihtiyaçların ve nüfus yapısının bilinmemesi halinde hiçbir planlamanın sağlıklı yapılamayacağını kaydetti.

“Önce yapmamız gereken nüfus bilgisine sahip olmak” diyen Solyalı, “Ülkede kaç KKTC yurttaşı olduğu hala Meclis’in bilgisinde değil” ifadelerini kullandı.

Bakanlar Kurulu’nun yurttaşlık verme yetkisinin geçmişte istismar edildiğini savunduklarını da hatırlatan Solyalı, bu yetkilerin daraltılmasının CTP için önemli bir gündem maddesi olduğunu belirtti.

Solyalı, yurttaşlık süreçlerinin öngörülebilir ve kurallara bağlı bir yapıya kavuşmasının büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.