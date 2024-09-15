Antalya’nın uluslararası yarışma heyecanı da resmen başladı

Murat OBENLER

Bu yıl 5-12 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin uluslararası yarışmasında yarışacak 12 film yer alıyor. Uluslararası film festivallerinde dünya prömiyerini yapan yılın en yeni yapımları, Türkiye’de ilk kez Antalya’da izleyici karşısına çıkacak. Dünyanın dört bir yanından toplam on iki film, En İyi Film, Yönetmen, Kadın Oyuncu ve Erkek Oyuncu dallarında Altın Portakal heykelciği için yarışacak.

Uluslararası yarışmada 18 ülkeden toplam 12 film yarışacak

İrlanda, İtalya, Almanya, Belçika, Norveç, Danimarka, Polonya, İsveç, Azerbaycan, Türkiye, Bolivya, Şili, Meksika, Fransa, Ekvador, Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya, Uruguay yapımları 12 film, Türkiye'de ilk kez Uluslararası Yarışma kapsamında izleyiciyle buluşacak. Bu yıl festivalin uluslararası uzun metraj yarışma filmleri arasında; Uruguaylı yönetmen ikilisi Ana Guevara ve Leticia Jorge’nin “Agarrame Fuerte / Beni Sakın Bırakma”, Halfdan Ullmann Tøndel’in “Armand / Armand”, Isabella Torre’nin “Basileia / Hükümdarlık”, Barry Keoghan ve Christopher Abbott’ın “Bring Them Down / Hepsini Alaşağı Et”, Müge Uğurlar’ın “Derûn / Derûn”, Vinko Tomičić Salinas’ın “El Ladrón de Perros / Köpek Hırsızı”, Patricia Mazuy’ın “La Prisonnière de Bordeaux / Ziyaret Saatleri”, Elchin Musaoglu’nun “Maryam / Meryem”, Magnus Von Horn’un “Pigen Med Nålen / Şişli Kız”, Yasemin Şamdereli’nin “Samia / Samia”, Nader Saeivar’ın “Shahed / Şahit”, Uberto Pasolini’nin “The Return /Dönüş yer alıyor.