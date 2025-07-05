Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tutuklandı

Antalya’daki yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, adliyeye sevk edildi. Böcek'in gözaltına alınan eski gelini yurtdışı çıkış yasağı ile serbest bırakılırken hakkında yakalama kararı çıkarılan oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in yurtdışında olduğu öğrenildi. Böcek, savcılık tarafından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi. Hâkimlik ifadesi alınan Böcek tutuklandı.

CHP'li Adana ve Adıyaman Belediyelerine düzenlenen operasyondan kısa bir süre sonra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de gözaltına alındı. Soruşturmada daha önce İstanbul'daki başka bir dosyada tutuklu yargılanırken tahliye edilen iş insanı Yusuf Yadoğlu'nun ifadeleri ve sunulan belgeler doğrultusunda, 2 ayrı rüşvet eylemine ilişkin somut delillere ulaşıldığı kaydedildi. Gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, adliyeye sevk edildi.

Hakkında gözaltı kararı çıkarılan Böcek'in oğlu yurtdışında

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek ile eski gelini Zeynep Kerimoğlu'nun gözaltına alındığı, hakkında gözaltı kararı bulunan Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek’in ise yurt dışında olduğu belirtildi.

Böcek'in gelinine yurtdışı çıkış yasağı

Böcek'in eski gelini Zeynep Kerimoğlu, savcılıktaki ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Kerimoğlu'nun yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakılmasına karar verdi.

Böcek tutuklandı

Savcılık ifadesi alınan Muhittin Böcek, tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi. Böcek, Sulh Ceza Hakimliği ifadesinin ardından tutuklandı.