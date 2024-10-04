Antalya, Altın Portakal’a hazır

Antalya her şeyiyle 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali hazırlıklarını tamamladı. 5-12 Ekim tarihleri arasında sinemacıları, sektör temsilcilerini ve sinemaseverleri Antalya’da buluşturacak festival hakkındaki son bilgiler Akra Barut Otel’de düzenlenen basın toplantısıyla paylaşıldı. Türkiye’nin en köklü sinema şenliğinin basın toplantısına Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Festival Başkanı Muhittin Böcek, festivalin İdari Direktörü Av. Cansel Tuncer, Sanat Direktörü Deniz Yavuz, bu yılki Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Başkanı yönetmen Ferzan Özpetek ve jüri üyesi oyuncu İlker Kaleli, jüri üyesi sanat yönetmeni Deniz Göktürk Kobanbay ile Ulusal Belgesel Film Yarışması Jürisi’nden yönetmen Jale İncekol ve oyuncu Pınar Göktaş katıldı.



Böcek: “Türkiye’nin sinemaya dair en köklü buluşma yeri”

Oyuncu ve reklamcı Evren Bingöl’ün moderatörlüğündeki basın toplantısında Ulusal Yarışma jürileri ve festival programından bazı başlıklar açıklandı. Toplantıda ilk olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Festival Başkanı Muhittin Böcek konuştu. Sözlerine, “Bugün Türkiye’nin sinemaya dair en köklü buluşma yeri olan Antalya’da, 61.’sini düzenlediğimiz Altın Portakal Film Festivali’mizin duyurusunu yapabiliyor olmaktan gerçekten çok mutluyum” diye başlayan Böcek, şöyle devam etti: “Çok mutluyum diyorum, çünkü geçen yıl için üzüntüm büyük. Altını bir kez daha çizmek isterim ki, tüm bilgi kirliliğine rağmen, her sene olduğu gibi geçtiğimiz yıl da festivalimizi en iyi şekilde gerçekleştirmek için çok büyük bir çaba ve mücadele gösterdik. Sinemaya ilişkin tüm sorunların değerlendirileceği alan yine festivalimizdir. Hiçbir şey yok ya da olmamış sayılmıyor. Bu nedenle bu festivalde sorunların ve sinemamızın geleceğine dair atılacak adımların konuşulacağı bir çalıştay programlandı”

Geçen seneden alınan dersler neticesinde bu sene festivalin ev sahipliğini, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve sinema emekçileri ile birlikte yapma kararı alındığını belirten Böcek, “Önemli olan tüm bunları aşabilmek ve festivali yeniden dünya standartlarına ulaştırmaktır” diye konuştu.



“Hikayemiz Birlikte”

Festival afişindeki mesaja da dikkat çekerek “Hikayemiz Birlikte” sloganıyla birlikte afişte bu yıl ilk kez halka başrol verildiğini dile getiren Böcek, “Biliyoruz ki büyüdüğümüz, yaşadığımız, sahiplendiğimiz hikayelerimiz birlikte. Perdede izlediklerimizin, her birimizin hayatı, duyguları, düşünceleri olduğunu biliyoruz. Daha çok hikâyenin, daha çok seyirci ile buluşması için birlikte çalışmamız gerektiğine inanıyoruz” dedi. Böcek: “Bu yıl toplam 5 milyon liralık ödülle festivalin, sinemaya verdiği desteği arttı. Bu harika şehrin belediye başkanı olmaktan ve 61. kez festivalimize ev sahipliği yapmaktan, bu festivali değerli sinemacılarımızla birlikte gerçekleştirmekten onur duyuyorum”



Özpetek: “Benim için önemli olan yeni sinemacıları desteklemek”

Ulusal Uzun Metraj Yarışması’nın bu yılki başkanı, yönetmen Ferzan Özpetek ise Antalya Film Festivali’nin kendisi için önemini, ilk filmi “Hamam”la festivalde yarıştığı günlere dönerek anlattı: Teklif geldiğinde çok heyecanlandım çünkü 19 yıl önce yine jüri başkanıydım. Ama ondan önce, benim Antalya’ya çok borcum var. Benim için çok önemli bir festival, bana birçok kapı açtı. Bu yüzden teklif gelince geçen seneki sorunları düşünmedim. Benim fikrim tamamen yeni yönetmenleri, yeni filmlerin yapılmasını destekleyebilmek.

Festivalin Sanat Direktörü Deniz Yavuz ise festivalin yaratıcıları Behlül Dal, Dr. Avni Tonunay’a şükranlarını sunarak başladığı konuşmasında bu yılki festival maratonunu “Türkiye sinemasına paha biçilemez miraslar bırakan, öncü festivalciler Onat Kutlar ve Mahmut Tali Öngören disiplininde her şeye rağmen sinema diyerek, “Hikayemiz Birlikte’ vurgusuyla bir kez daha bu esaslı yolculuğa çıktık” sözleriyle tanımladı.



Kaleli: “Sinemanın hiçbir baskı veya siparişi kabul etmediğini hatırlatan bir festival”

Jüri üyesi oyuncu İlker Kaleli, sözlerine “Bir ülkenin kültürünü, hikayeleri ve hikayecileri yaşatır” cümleleriyle başladı. Festivali’n bu alandaki önemini hatırlatan Kaleli, “Altın Portakal, yurt dışında da dikkatle takip edilen ve aynı zamanda sinemanın hiçbir baskı veya siparişi kabul etmediğini hatırlatan bir festival. Bu sebeple ülkemizi uzun yıllardır uluslararası alanda başarıyla temsil eden Ferzan Özpetek’e ve tüm ekibe, bakış açımıza değer verdikleri için çok teşekkür ediyorum” dedi.



Göktaş: “Umarım özgürce, keyifle ve bol ilhamla geçireceğimiz bir festival olur”

Toplantıda konuşan Ulusal Belgesel Yarışma Jüri üyesi yönetmen Jale İncekol “Seçki beni çok heyecanlandırdı, salonların eski günlerdeki gibi dolup taşacağından, o büyük coşkuyu yine yaşayacağımızdan şüphem yok” derken diğer jüri üyesi oyuncu Pınar Göktaş da “Umarım özgürce, keyifle ve bol ilhamla geçireceğimiz bir festival olur” temennisinde bulundu.



Festival’de Bir İlk: “Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması”

Altın Portakal’ın bu yılki Festival İdari Direktörü Cansel Tuncer: “Festivalimiz sadece Türkiye’nin değil dünyanın da saygın festivallerinden biri olarak sinema dünyasına hizmet vermeye devam ediyor. Bu yıl yine sanatın ve yaratıcılığın sınırlarını zorlayan dopdolu bir programla karşınızdayız. Bu yıl festivalimizde bir ilki gerçekleştireceğiz. Sinema okulları öğrenci filmleri yarışması bölümü düzenleyeceğiz. Festivalimiz kapsamında bir ilk daha olacak: 10-12 Ekim tarihleri arasında sinema çalıştayını gerçekleştireceğiz.” dedi.