"Anne şampiyon olmaya gidiyorum" demiştin... Sen şampiyonsun oğlum”

Adıyaman’daki İsias Otel enkazında oğlu İzcan Nurluöz’ü kaybeden anne Feriha Yiğittürk’ten oğluna yürek burkan veda…

Çocukların tümünün şampiyon olduğunu ve bu ülkede efsane olduklarını ifade eden Yiğittürk, “İnatla, ısrarla, inanarak, “anne şampiyon olmaya gidiyorum” demiştin. Şampiyonumuzsun canım oğlum… Evet annem… Şampiyonsunuz…” dedi.

Tüm ülkenin çocuklara ağladığını ifade eden Yiğittürk, sosyal medya paylaşımında “Hepiniz, adlarınızla, gülüşlerinizle, sevinçlerinizle, anılarınızla bize nefes olacaksınız” ifadelerine de yer verdi.

Paylaşım şöyle:

“Sen şampiyonsun oğlum… Hepiniz şampiyonlarımızsınız…

Meleğim, merhametlim, canımdan canım, İzcan’ım…

Efsaneleri oldunuz bu ülkenin, hep öyle kalacaksınız!

İnatla, ısrarla, inanarak, “anne şampiyon olmaya gidiyorum” demiştin.

Şampiyonumuzsun canım oğlum…

Evet annem…

Şampiyonsunuz…

Hepiniz birer şampiyonsunuz ve bir ülke, tüm Kıbrıs, size ağlıyor şimdi…

Seni asla unutmayacağız; nefes aldığım sürece benimle olacaksın…

Hepiniz, adlarınızla, gülüşlerinizle, sevinçlerinizle, anılarınızla bize nefes olacaksınız”