Anne ile 6 aylık bebeğini güneye geçirmeye çalıştı

Anne ile 6 aylık bebeğini aracının arka koltuğuna gizleyerek Kıbrıs’ın güneyine geçirmeye çalışırken yakalanan Kıbrıslı Rum M.G. tutuklanarak Lefkoşa Askeri Mahkemesine çıkarıldı.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, Pazar günü 02.30 sıralarında Kermiya geçiş noktasından Kıbrıs’ın güneyine geçiş yapmak isteyen zanlının kullanımındaki araçta arama yapıldığını söyledi.

Polis, yapılan aramada aracın arka koltuğuna saklanarak güneye geçmeye çalışan Kamerunlu anne ile 6 aylık bebeğinin tespit edildiğini açıkladı.

Polis, M.G. ile annenin gözaltına alınarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde N.D.L. isimli annenin 30 Eylül 2022 tarihinden beri toplam 278 gündür Kıbrıs’ın kuzeyinde ikamet izinsiz kaldığının belirlendiğini ifade etti.

Polis annenin 4 Eylül 2023 tarihinde 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderildiğini,araç sürücüsünün ise 2 gün daha tutuklu kalması yönünde emir alındığını söyledi.

Polis, bu süre içerisinde yapılan soruşturmada N.D.L. isimli annenin, Almanya’da yaşayan abisinin Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan Kamerunlu bir kadına 900 Euro göndererek, kız kardeşinin güneye gitmesine yardımcı olacak birini bulunmasını istediğini söyledi.

Polis, alınan bu bilgi üzerine cezaevinde bulunan N.D.L.’nin ziyaret edildiğini ve izahat istendiğini ifade etti.

Polis, N.D.L.’nin Avrupa Birliğinde olduğu için güneye gitmek istediğini, arkadaşının ayarladığı araç sürücüsünün para karşılığında kendisini güneye götürmeyi kabul ettiğini söylediğini aktardı.

Polis, soruşturmanın askeri yasak bölge ihlalinden çıkıp insan kaçakçılığına döndüğünü ifade ederek, 8 gün ek süre istedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Murat Soytaç, Mihail Gavrill’in 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.