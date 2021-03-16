Anıtlar Yüksek Kurulu: Onay alınmadı, Girne Belediyesi: Ek bina değil, tamirat

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Girne Kordonboyu’nda bulunan Liman Hotel’in bünyesindeki Cafe De Liman cafenin etrafına iskeleler kuruldu, izinsiz ekleme yapıldığı iddia edildi.

Şehir Planlama ve Eski Eserler yapılan işlemle ilgili bilgileri olmadığını ifade ederken, Girne Belediyesi yetkilileri ise, kaçak bir yapının söz konusu olmadığını, iskelelerin binadaki çürük noktaların tamiri için kurulduğunu ifade etti.

‘Özel Çevre Koruma Bölgesi’ listesi içerisindeki binada yapılan işlemle ilgili Anıtlar Yüksek Kurulu’ndan herhangi bir onay alınmadığını belirten Eski Eserler Dairesi Girne Şube Amiri Gözlem Gökhan, durumun araştırılacağını kaydetti.

Anıtlar Yüksek Kurulu ve Şehir Planlama Dairesi’nin bilgisi yok ve onayı yok

YENİDÜZEN’e konu hakkında konuşan Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan, konunun konunun bilgisi dâhilinde olmadığını dile getirerek, bu konuyla Anıtlar Yüksek Kurulu ve Girne Belediyesi’nin ilgilendiğini ifade etti.

Eski Eserler Dairesi Girne Şube Amiri Gözlem Gökhan Anıtlar Yüksek Kurulu’ndan herhangi bir onay alınmadığını belirtti.

Konunun daha detaylı bir şekilde araştırılacağının bilgisini veren Gökhan, bir durum olması durumunda gereken neyse yapılacağını sözlerine ekledi.

Girne Belediyesi İmar Bölümü Amiri Tolga İnan:

“Herhangi bir ek bina veya kaçak bir yapı söz konusu değil”

Girne Belediyesi İmar Bölümü Amiri Tolga İnan, herhangi bir kaçak yapının söz konusu olmadığını ve bina etrafına kurulan iskelelerin binadaki çürük demirleri ve zamanla oluşan hasarların giderilmesi için kurulduğunu aktardı.

İnan şunları söyledi: “İlgili yerin yeni bir kiracısı var. Orayı kiralayan kişi Girne Belediyesi’ne birkaç ay önce gelmiş ve binada çok çürük olduğunu, bundan dolayı da bir yenileme çalışması yapabileceğini söyleyerek başvuruda bulunmuştu. Biz de oranın herhangi bir ek bina yapmayacak ve binanın çevresini değiştirmeme suretiyle tamirat yapılması için izin verdik. Herhangi bir ek bina veya kaçak bir yapı söz konusu değil. Sadece çürükler tamir edilecek.”

İlgili bina ‘Özel Çevre Koruma Bölgesi’ listesi içerisinde

20 Temmuz Kordonboyu Caddesi’nde yer alan ve Liman Hotel’in bünyesinde bulunan Cafe De Liman isimli işyeri, ‘Özel Çevre Koruma Bölgesi’ listesi içerisinde bulunuyor.