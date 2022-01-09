‘Aniden’, ‘evde’ ölüyoruz: 40 günde 19 ÖLÜM, 8’i KALP KRİZİ!

Polis bilgilerine son aylarda yansıyan ‘evde ani ölüm’ haberleri dikkat çekici boyuta ulaştı… Resmi verilere göre, geride bıraktığımız Aralık ayı ve içinde olduğumuz Ocak ayının ilk haftasındaki toplam 39 günde, 18 ‘ani ölüm’ haberi kayıtlara geçti… Bunlardan 8’inin ‘kalp krizi veya kalp yetmezliği’ne bağlı ölümler olduğu tespit edilirken, diğer çoğu ölümlerin nedenine ilişkin henüz tespit yapılamadı…

ARALIK’TA 10, OCAK’IN İLK HAFTASINDA 8 ANİ ÖLÜM… Geride kalan Aralık ayında toplam 10 kişi aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirirken, içinde bulunduğumuz 2022’nin Ocak ayında ise henüz ilk haftadan 9 kişi ani ölümle hayata veda etti.

Ocak ayındaki kayıplarda genç yaştaki erken vedalar, dikkat çeken bir diğer ayrıntı oldu…

Fehime ALASYA

Polis bilgilerine son aylarda yansıyan ‘evde ani ölüm’ haberleri dikkat çekici boyuta ulaştı… Resmi verilere göre, geride bıraktığımız Aralık ayı ve içinde olduğumuz Ocak ayının ilk haftasındaki toplam 39 günde, 19 ‘ani ölüm’ haberi kayıtlara geçti… Bunlardan 8’inin ‘kalp krizi veya kalp yetmezliği’ne bağlı ölümler olduğu tespit edilirken, diğerlerinin çoğunun ölüm nedenine ilişkin henüz tespit yapılamadı…

Ocak ayında düne kadar hayatını kaybeden 9 kişiden 5’inin ölüm sebebi için ileri otopsiye gidilirken, 4’ünün kalp krizi sonucu olduğu belirtildi.

19 aylık Lara Hojakova’nın epilepsiden kaynaklanan ölümü ayrıca son günlerde hastane dışında rahatsızlanarak hayatını kaybeden en küçük yaştaki isim oldu.

16’sı erkek, 3’ü kadın

Rahatsızlanarak hastane dışında yaşamını yitiren kişilerin en küçüğü 19 aylık, en büyüğü ise 88 yaşında. Cinsiyet dağılımında ise 16’sının erkek, 3’ünün kadın olduğu dikkat çekti.

Ocak’ta ilk haftadan 9 ölüm

Geride kalan Aralık ayında toplam 10 kişi aniden rahatsızlanarak ölürken, içinde bulunduğumuz 2022’nin Ocak ayında ise henüz ilk haftadan 9 canı yitirildi.

Ocak ayında düne kadar hayatını kaybeden 9 kişiden 5'inin ölüm sebebi için ileri otopsiye gidilirken, 4’ünün kalp krizi sonucu olduğu belirtildi.

2 Aralık 2021:

İkametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Önay Kararlı’nın (E-54) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı. Soruşturma devam ediyor.

6 Aralık 2021:

Mağusa’da 19 aylık bebeğin aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği bildirildi.

Polisten yapılan açıklamada, Lara Hojakova’nın (K-19 aylık), evindeyken aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği belirtildi. Açıklamada, 19 aylık bebeğin otopsisinde, ölüm sebebinin “epilepsi ve mide içeriği aspirasyonu” olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

15 Aralık 2021:

Lefkoşa’daki evinde aniden rahatsızlanan Sultan Altun (K-82) kurtarılamadı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Altun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Soruşturma devam ediyor.

18 Aralık 2021:

Mağusa’da 18 Aralık Cumartesi günü evinde ölü olarak bulunan Rashid İmanov’un (E-63) otopsisinde ölüm nedeninin “kalp yetmezliği ve kalp krizi” olduğu tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.

23 Aralık 2021:

Mehmet Görkem (E-71) Doğancı’daki evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Polis Basın Bülteni’ne göre yapılan soruşturmada, Görkem’in “kalp krizi” sonucu öldüğü tespit edildi.

24 Aralık 2021:

Girne’de yaşayan 54 yaşındaki Hasan Gencer evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. 54 yaşındaki Hasan Gencer’in otopsisinde ise ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındığı, Gencer’in ölüm sebebinin yapılacak ileri tetkiklerin ardından belli olacağı kaydedildi.

25 Aralık 2021:

Polis Basın Bülteni’ne göre, Lefkoşa’da yaşayan Hüsnü Oran (E-88) evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. 88 yaşındaki Hüsnü Oran’ın kronik akciğer rahatsızlığı ve kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

26 Aralık 2021:

Demirhan’da sakin Roman KSUMOV (E-50) aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Ksumov’a yapılan otopside ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındığı, kesin ölüm sebebinin yapılacak tetkiklerin ardından belli olacağı bildirildi.

31 Aralık 2021:

Akdoğan’da Erdinch Seidali Seid (E-58) evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Seid için yapılan otopside, ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve kalp krizi” olduğu tespit edildi.

Polisten verilen bilgiye göre olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Polisten verilen bilgiye göre olayla ilgili soruşturma sürüyor. Edremit’te Mehmet Yangın (E-48) evinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 48 yaşındaki Mehmet Yangın’ın ölüm sebebinin tespiti için ise kan ve doku örnekleri alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

1 Ocak 2022:

Lefkoşa’da sakin 87 yaşındaki Fuat Fuat geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi. İkametgahında geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren Fuat’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespit için kan ve doku örnekleri alındı. Fuat’ın ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak. Soruşturma devam ediyor.

4 Ocak 2022:

Girne’de sakin Guenael Mınanga Mihali (E-25), kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Mihali, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mihali’nin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı. Soruşturma devam ediyor.

5 Ocak 2022:

Girne’de sakin 22 yaşındaki Cempir Ateş ile Lefkoşa’da sakin 26 yaşındaki Osman Mohamed Banya’nın evlerinde aniden rahatsızlandığı ve kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamlarını yitirdikleri bildirildi. Kan ve doku örnekleri alınan Ateş ve Banya’nın ölüm sebepleri yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

Öte yandan 5 Ocak’ta aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren 22 yaşındaki Cempir Ateş’in Girne’de 2 Ocakta meydana gelen eczane soygunuyla ilgili ileri soruşturmada aranan zanlılardan biri olduğu ortaya çıktı. Polis, Ateş’in kaldığı odada onlarca kutu hapın bulunduğunu açıkladı.



Öte yandan 5 Ocak’ta aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren 22 yaşındaki Cempir Ateş’in Girne’de 2 Ocakta meydana gelen eczane soygunuyla ilgili ileri soruşturmada aranan zanlılardan biri olduğu ortaya çıktı. Polis, Ateş’in kaldığı odada onlarca kutu hapın bulunduğunu açıkladı. Çatalköy’de balık avladığı sırada deniz içerisinde ölü olarak bulunan 56 yaşındaki Hasan Cambazoğlu’nun geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu suda boğulma sebebiyle yaşamını yitirdiği açıklandı.

6 Ocak 2022:

Bafra’da sakin 35 yaşındaki Ümit Çelik, aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bafra’da sakin Ümit Çelik (E-35), kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Yapılan otopsisinde Çelik’in ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

6 Ocak 2022:

Esentepe’de sakin 74 yaşındaki William Jardine Wood, evinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Yapılan otopsisinde Wood’un ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.

7 Ocak 2022:

Girne’de sakin 68 yaşındaki Havva Salcı, aniden rahatsızlanarak, hayatını kaybetti. Havva Salcı’nın yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “hipertansiyon ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.

8 Ocak 2022: