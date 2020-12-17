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Ani ölümlerle ilgili otopsi raporları açıklandı

Ani ölümlerle ilgili otopsi raporları açıklandı

Akova ve Güzelyurt’ta önceki gün meydana gelen ani ve gayri tabii ölümlerle ilgili otopsi raporları açıklandı.

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Akova ve Güzelyurt’ta önceki gün meydana gelen ani ve gayri tabii ölümlerle ilgili otopsi raporları açıklandı.

Akova’da, evinde rahatsızlanarak hayatını kaybeden 51 yaşındaki Songül Kıstı’nın ölüm sebebi “kalp yetmezliği”; Güzelyurt’ta evinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren 71 yaşındaki Piotr Iftode’nin  ölüm sebebi “mide kanseri” olarak açıklandı.

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