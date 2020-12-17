Ani ölümlerle ilgili otopsi raporları açıklandı

Akova ve Güzelyurt’ta önceki gün meydana gelen ani ve gayri tabii ölümlerle ilgili otopsi raporları açıklandı.

Akova’da, evinde rahatsızlanarak hayatını kaybeden 51 yaşındaki Songül Kıstı’nın ölüm sebebi “kalp yetmezliği”; Güzelyurt’ta evinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren 71 yaşındaki Piotr Iftode’nin ölüm sebebi “mide kanseri” olarak açıklandı.