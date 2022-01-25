Angolemli: Parçalanma barajı geçmeye engel oldu

1981 yılından itibaren çeşitli dönemlerde milletvekilliği görevinde bulunan, TDP’den aday olmasına rağmen yeniden seçilemeyen Hüseyin Angolemli, beklemediği bir sonucun ortaya çıktığını söyledi.

YENİDÜZEN’e konuşan Angolemli, sandığa gitmeyen boykotçuların büyük çoğunluğunun TDP’liler arasında yer aldığını kaydetti.

“Barajı geçmeyen partilere bakıldığında, geçmişte TDP’nin oyları olduğu görülüyor. Ayrı parti kurdular, bir araya gelip de bir isim altında seçimlere girme özelliğini gösteremedik” şeklinde konuşan Angolemli, “Bunlar yapılsaydı TDP Meclis’te olacaktı. Parçalanma barajı geçmeye engel oldu” dedi.

Angolemli, seçilmese de sağlığı elverdiği sürece TDP’nin her zaman yanında olacağını dile getirdi.