Anber Onar’ın kaleme aldığı “Bir Modern Geçmiş” tanıtıldı

Mimar Abdullah Onar anısına, kızı Anber Onar’ın kaleme aldığı Bir Modern Geçmiş isimli anı kitabı geçen akşam Girne Art Rooms’da tanıtıldı.

Etkinlik aynı isimli biyografik arşiv sergisinin kapanış partisiyle birlikte düzenlendi.

Anber Onar ve kitabın kapak ve sayfa tasarımlarını yapan Oya Silbery’nin sunuş konuşmasıyla başlayan etkinlikte daha sonra kitabın düzeltilerini yapan Mehmet Yaşın söz aldı. Yaşın, Anber Onar’ın yazınsal bir yenilenme yarattığına işaret ederek, kitapta görsel malzemelerin de oldukça iyi şekilde kullanıldığını belirtti.

Yaşın Anber Onar’ın entelektüel merakı ve hassasiyetinin birlikte ilerlediğini de dile getirdi.

Eski başbakanlardan, mimar Hakkı Atun da etkinlikte konuşma yaptı. Güler yüzlü, müstesna bir insan, öncü bir mimar olarak tanımladığı Abdullah Onar’ın çok güzel çizim ve resimler yaptığından bahseden Atun, kendisinin resimlerine bugün hala çeşitli yerlerde rastlanabileceğini kaydetti.

Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Tunç Adanır da etkinlikteki konuşmasında mimarlığın farklı disiplinleri barındırdığına işaret ederek, yıllar sonra Abdullah Onar gibi tanınma temennisini dile getirdi.

Mimar Odası başkanı Kozan Uzunoğlu ise konuşmasında Abdullah Onar’ın mimarisinin bulunduğu çağın çok ilerisinde olduğunu kaydederek, yaptığı işlerin bugün bile yeni mimarlara ilham verdiğini söyledi.

Etkinliğin sonunda tekrar söz alan Anber Onar hem katılımcılara hem serginin eş küratörleri Oya Silbery ve Emin Çizenel’e hem de projenin hayata geçmesine destek olan Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne teşekkür etti.

“Bir Modern Geçmiş” adlı kitabı temmuz ayı itibarı ile kitapçılardan temin edilebilecek.