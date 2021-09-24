Anastasiadis'ten BM Genel Kurulu'na: Bizim için tek plan var

Kıbrıslı Rum lider, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etti.

Anastasiadis, Kıbrıs sorununun çözümüne dikkat çekerek "Bizim için tek bir plan var" dedi, "siyasi eşitlikle iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon temelinde bir anlaşmaya varmak."

Anastasiadis, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, 1960 önerisinin Kıbrıslı Türklerin çözümden önce devlete dönüşünü kolaylaştırmayı amaçladığını söyledi.

"1960 Anayasası uyarınca Kıbrıslı Türkleri devlet kurumlarına dönmeye davet etmesi, Kıbrıs sorununa çözüm için üzerinde anlaşmaya varılan temele bir alternatif değil, nihai bir çözüme kadar toplumun devlete dönüşünü kolaylaştırmayı amaçlıyordu" iddiasını dile getiren Anastasiadis, "federal çözüm" temelinde bir anlaşmaya ve BM ilkelerine dikkat çekti.

76. BM Genel Kurulu kürsüsünde konuşan Cumhurbaşkanı Anastasiadis, "BM çerçevesine ve 25 Kasım 2019 tarihli Berlin Anlaşmasına dayanan müzakere sürecini yeniden başlatma" kararlılığını da yineledi.