Anastasiadis’in testi yine pozitif
Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, geçtiğimiz Salı günü Covid-19 testinin pozitif çıkması sonrasında girdiği karantina döneminden, bugünkü testinin yine pozitif sonuçlanması sebebiyle çıkamadı.
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Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, geçtiğimiz Salı günü Covid-19 testinin pozitif çıkması sonrasında girdiği karantina döneminden, bugünkü testinin yine pozitif sonuçlanması sebebiyle çıkamadı.
Güneydeki haber kaynakları, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in bugün yapılan koronavirüs testinin yine pozitif çıktığını duyurdu.
Yarın rutin işlerine dönmesi beklenen Anastasiadis’in bu sonuç sonrasında, testi negatif çıkana kadar karantinada kalmayı sürdüreceği kaydedildi..
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Etiketler : anastasiadis, covid-19