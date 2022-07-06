Anastasiadis’in müsteşarı acil ameliyata alındı

Kıbrıslı Rum Başkanlık Müsteşarı Petros Dimitriyu’nun dün ofisinde rahatsızlanmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırıldığı ve yapılan tetkiklerin ardından acil açık kalp ameliyatına alındığı haber verildi.

37 yaşındaki Dimitriyu’nun dün ofisinde rahatsızlanmasının ardından hemen ambulansla “American Medical Center” hastanesine kaldırıldığını yazan Haravgi gazetesi, yapılan tetkiklerin ardından, Dimitriyu’nun göğsünde ağrı tespit edildiğini (angina pektoris) ve anjio bulgularına göre acil açık kalp ameliyatına alınmasına karar verildiğini yazdı.

Dimitriyu’nun, ameliyatının tamamlanmasının ardından 24 saat yoğun bakımda kalacağını, şu an durumunun stabil olduğunu ve yakın zamanda evine ve akabinde de görevinin başına dönmesinin beklendiğini yazan Alithia gazetesi ise, Dimitriyu’nun herhangi bir sorun yaşamadan tam anlamıyla iyileşmesinin beklendiğini belirtti.

Gazete, Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün hastaneye giderek Dimitriyu’nun sağlık durumu hakkında bilgi aldığını ekledi.