Anastasiadis: Tatar farklı çözüm olasılıkları da konuşmak istiyor
Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis: Dostça görüştük, Tatar, müzakerelere hazır olduğunu söyledi
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Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis: Dostça görüştük, Tatar, müzakerelere hazır olduğunu söyledi
Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastaadis, görüşme sonrasında bir açıklama yaptı, “dostça bir görüşme oldu” dedi.
Anastasiadis, Maraş ve Doğu Akdeniz dahil konuların da konuşulduğu tanışma toplantısında, Tatar’ın “müzakerelere hazırım” mesajı verdiğini iddia etti.
Anastasiadis, Tatar’ın kendisine ayrıca “farklı çözüm olasılıklıklarını konuşmak isteğini” de ilettiğini sözlerine ekledi.
Anastasiadis, kendisinin, “memleketin nasıl yeniden birleşeceğine bakılmasının tartışılması gerektiğinde ısrar ettiğini" ifade ederek; “Tatar'ın ise,bunca yılın ardından, başka çözüm şekillerine de bakılması gerektiğini söylediğini" kaydetti.
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