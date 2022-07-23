Anastasiadis, Salı günü görevine dönecek

Covid-19’a yakalanan ve yedi günlük izolasyon süreci devam eden Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in, Salı günü görevine döneceği belirtildi.

Cyprus Mail’in haberine göre, geçtiğimiz Salı rutin testleri sırasında pozitif olduğu ortaya çıkan Anastasiadis’in tedavisi sürüyor.

Eşi Andri Anastasiadis’in de coronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

Anastasiadis’in önümüzdeki Salı günü işinin başına dönmesinin beklendiği ve ilk olarak saat 09.30’da Vasiliko topluluklarıyla bir toplantıya başkanlık edeceği kaydedildi.

Perşembe günü 09.30’da ise bakanlar kurulu toplantısına başkanlık edecek Anastasiadis, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ı kabul edecek. Saat 11.00’deki görüşmede iki ülkenin Türkiye ile ilişkilerinde atacağı sonraki adımlar ele alınacak.

Anastasiadis Perşembe günü akşam saatlerinde yurt dışında yaşayan Kıbrıslıların merkez konseyine Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler hakkında brifing verecek.

Bunu, Kıbrıslı Diaspora Dünya Konferansı vesilesiyle cumhurbaşkanı ve First Lady'nin ev sahipliğinde bir resepsiyon izleyecek. Etkinlik sırasında, yurt dışında yaşayanlara katkılarından dolayı ödüller verilecek.