Anastasiadis: Maraş ve Timbos (Ercan) BM yönetiminde açılmalı

Kıbrıslı Rum lider kapalı Maraş’ın Birleşmiş Milletler yönetimine verilmesini ve bunun karşılığında Timbos (Ercan) havaalanının Birleşmiş Milletler yönetiminde ve belirtilen koşullar altında faaliyete geçmesini güven arttırıcı önlemlere örnek olarak verdi.

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, Kıbrıs sorununda diyaloğun yeniden başlaması yönünde gerekli koşulları yaratmak ve iki toplum arasındaki güvensizlik ortamının ortadan kaldırılması için güven arttırıcı önlemlerin uygulanmasının zamanının geldiğini vurguladı.

Kıbrıs Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Belediyeler Birliği’nin genel kurulunda yaptığı konuşmada, kapalı Maraş’ın Birleşmiş Milletler yönetimine verilmesini ve bunun karşılığında Timbos (Ercan) havaalanının Birleşmiş Milletler yönetiminde ve belirtilen koşullar altında faaliyete geçmesini güven arttırıcı önlemlere örnek olarak verdi. Kurul çerçevesinde yaptığı açıklamalarda, yıl sonuna kadar Kıbrıs sorununda özel temsilci atanmasının söz konusu olmadığını belirtti ve Kıbrıs sorununa dahil olan tarafların kabul edilemez durumun ve “Türkiye’nin kabul edilemez talep ve tahriklerinin devam edemeyeceğini fark etmesi umudunu” dile getirdi. (PIK)