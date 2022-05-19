Anastasiadis: Maraş sahilindeki düzenlemeler konusunda girişim yapacağız
Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, kapalı bölge Maraş’ta bir sahilde yeni düzenlemeler yapıldığı iddiaları üzerine yaptığı açıklamada, bu “kabul edilemez eylem konusunda girişim yapacaklarını” ifade etti.
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Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, kapalı bölge Maraş’ta bir sahilde yeni düzenlemeler yapıldığı iddiaları üzerine yaptığı açıklamada, bu “kabul edilemez eylem konusunda girişim yapacaklarını” ifade etti.
Güneydeki haber kaynakları, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in, kapalı bölge Maraş’ta “bir başka sahilin açılmasını kabul edilemez bir kışkırtma” şeklinde değerlendirdiğini yazdılar.
Habere göre Anastasiadis açıklamasında, “bu kabul edilemez eylem konusunda, uluslararası hukukun koruyucuları oldukları söylenen tüm platformlarda girişim gerçekleştireceklerini” vurguladı
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