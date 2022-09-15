Anastasiadis, Kraliçe'nin cenaze törenine katılıyor

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis'in Kraliçe Elizabeth’in cenaze törenine katılmak için Cumhurbaşkanlığı özel uçağıyla Londra'ya gideceği açıklandı. Kıbrıslı Türk lider pozisyonundaki Ersin Tatar'ın Kraliçe'nin cenazesine katılıp katılmayacağı yönünde ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos, Anastasiadis’in Kraliçe Elizabeth’in cenaze törenine katılmak için Londra’ya Cumhurbaşkanlığı özel uçağıyla gideceğini açıkladı. Anastasiadis'in daha sonra Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun çalışmalarına katılmak için New York’a geçeceği ifade edildi.

Marios Pelekanos, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis'in Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yapacağı son konuşmada, 10 yıllık iktidarının değerlendirmesini yapacağını ve Kıbrıs sorununda "Türkiye’nin uzlaşmazlığı" sebebiyle durgunluk yaşandığına dikkat çekeceğini kaydetti.