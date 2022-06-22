Anastasiadis: Kıbrıs Türk tarafının sunacağı öneriler BM kararlarıyla uyumluysa memnuniyetle karşılanacak

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, Aya Napa marinasının açılış töreninin ardından yaptığı açıklamada, Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar’a net bir mesaj gönderdi. Ersin Tatar’ın güven arttırıcı önlemlerin ve federasyon çözümünün modasının geçmiş olduğu ve kendisinin yeni öneriler sunacağına dair açıklamalarını yorumlayarak, sunma niyetinde olduğu önerilerin, Birleşmiş Milletler kararlarıyla uyumluysa o zaman memnuniyetle karşılanacaklarını vurguladı. Ancak bu öneriler Türk tarafının kabul edilemez tezlerine dayanmaya devam ediyorsa, o zaman bu önerileri sunmamasının daha iyi olacağını söyledi.