Anastasiadis “BM Türkiye’nin iradesine bağımlı olmadan inisiyatif alırsa…”

Kıbrıslı Rumların eski lideri Nikos Anastasiadis, Kıbrıs sorununda “BM’nin, Türkiye’nin iradesine bağımlı olmadan yeni bir inisiyatif almasından” söz etti.

Anastastasiadis Fileleftheros’a verdiği; DİSİ, başkanlık seçimleri, şahsına yönelik eleştiriler gibi konulara değindiği geniş söyleşide Kıbrıs sorununa, şu anda Kıbrıs sorunuyla meşgul olmayan büyük aktörlerden ilgisinin nasıl çekilebileceğine dair görüşünü paylaştı.

Gazeteye göre uluslararası tutukluğun sadece bugün görünen ya da sadece Kıbrıs sorunuyla ilgili bir fenomen olmadığını belirten Anastasiadis “kaygan ve sürekli değişen bir uluslararası ortamda yaşıyoruz. Bugün bir kriz uluslararası toplumun dikkatini, güçlülerin çıkarları için yeni ve daha önemli olan bir başka noktaya çekebilir. Kıbrıs sorunu da bundan muaf değildir” dedi.

Anastasiadis AB üyeliği ile uluslararası hukuk ilkeleri dışında çözümün iç yönlerinin Avrupa müktesebatına uygun olmasını emreden ilave bir hukuk düzeni oluşturduklarını savundu, özetle şöyle devam etti:

“Avrupa Birliği’nin 2014-2017 müzakere turunda ilk kez müdahil olması, önemli yakınlaşmalar sağlamamıza yardımcı oldu. Dolayısıyla, Kıbrıs sorununun bir Avrupa sorunu olarak lanse edilmesi inisiyatiflerinin devam etmesinin, özellikle Türkiye’nin AB ile kendisi açısından önemli şartları iyileştirmeye olan ilgisi yeniden canlanmışken, doğru yönde olduğunu düşünüyorum.

Aynı zamanda son on yıl içerisinde bütün komşu ülkelerle üçlü veya ikili toplantılarla geliştirdiğimiz ilişkiler ve ABD ile ilişkilerimizin, bizi stratejik ortak olarak tanımlayacağı ölçüde iyileşmesi Kıbrıs Cumhuriyeti’ne güçlü bir zırh sağlıyor.

Dolayısıyla, Birleşmiş Milletler kararlılıkla, Türkiye’nin iradesine bağımlı olmadan yeni bir inisiyatif alırsa ve konjonktürleri değerlendirirsek, bugün ortada görünmeyen güçlü aktörlerin (Kıbrıs sorununa) ilgi göstereceğine ve müdahil olacağına inanıyorum.”