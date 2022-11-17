Anastasiadis, BM Genel Sekreter Yardımcısı Jenca’yla görüştü

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, bu sabah Başkanlık Sarayında, Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi İşler Departmanı Avrupa, Orta Asya ve Amerika'dan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca ile görüştü.

Jenca’nın Anastasiadis’e, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu çözüm sürecine bağlı olduğuna dair güvencesini ilettiğini haber veren “Riknews.com.cy” haber sitesi, Jenca’nın Anastasiadis’le görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada “BM Genel Sekreteri Guterres’in, Kıbrıs sorununun çözülmesine ilişkin çabanın Kıbrıs halkının yararına ve refahına olacak şekilde ilerlemesi için, her iki tarafta da ortak zemin ve anlayış bulma taahhüdünü sürdürdüğünü vurguladığını” iletti.

Jenca, açıklamasında ayrıca, Nikos Anastasiadis ve Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’le samimi ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini de sözlerine ekledi.

Anastasiadis-Jenca görüşmesinde yer alan Rum Dışişleri Kasulidis ise görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Rum Yönetiminin uluslararası açıdan elinden geleni yaptığını ve Türkiye’nin KKTC’yle ilgili hedeflerine ulaşamayacağı iddiasında bulundu.