Analiz: Altılı Masa’nın seçim bildirgesi, Kıbrıs için neler söylüyor?

YENİDÜZEN

Türkiye’de önümüzdeki aylarda gerçekleşmesi beklenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerine “Millet İttifakı” ismiyle girecek olan Altılı Masa’da yer alan siyasi partiler, ortak cumhurbaşkanı adayının seçim bildirgesi ve hükümet programının ana eksenini oluşturacak Ortak Politikalar Mutabakat Metni’ni geçtiğimiz günlerde kamuoyuna açıkladı.

9 ana başlık, 75 alt başlık ve 2 bin 300’den fazla vaatten oluşan mutabakat metninde, “Kıbrıs” ile ilgili tek bir madde yer alıyor.

Söz konusu maddede kullanılan dilin, AKP iktidarının Kıbrıs ile ilgili kullandığı dilden farklı olması dikkat çekiyor.

Öte yandan ilgili maddede, Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı bir çözüm bulunması amacıyla, KKTC’nin ve Kıbrıslı Türklerin kazanılmış haklarını koruma ve iki toplumun egemen siyasi eşitliğini sağlama hedefinin gözetileceği ifade ediliyor.

Dikkat çeken detaylar…

“Dış Politika” başlığı altında yer alan Kıbrıs ile ilgili maddede, adadaki mevcut durumla ilgili AKP iktidarının kullandığı “Kıbrıs meselesi” ifadesi yerine “Kıbrıs sorunu” ifadesi kullanılıyor.

Metinde dikkat çeken bir diğer farklılık ise “Kıbrıs Türkleri” yerine, “Kıbrıslı Türkler” ifadesinin kullanılması.

Öte yandan Kıbrıs sorununa “milli dava” gözüyle bakıldığı belirtilirken, Kıbrıs’taki “iki devletin” değil; “iki toplumun” egemen siyasi eşitliğinden bahsedilmesi dikkat çekiyor.

İlgili madde…

İlgili maddede, “milli dava” olarak ifade edilen Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı bir çözüm bulunması amacıyla, KKTC’nin ve Kıbrıslı Türklerin kazanılmış haklarını koruma ve iki toplumun egemen siyasi eşitliğini sağlama hedefinin gözetileceği ifade ediliyor:

“Milli davamız olan Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı bir çözüm bulunması amacıyla KKTC’nin ve Kıbrıslı Türklerin kazanılmış haklarını koruma ve iki toplumun egemen siyasi eşitliğini sağlama hedeflerini gözeteceğiz.”

“Kıbrıslı Türklere herhangi bir çözümü empoze etmekten yana değiliz”

İttifakın Kıbrıs’a bakış açısıyla ilgili geçtiğimiz günlerde Haber Türk yazarı Nagehan Alçı’ya konuşan metnin dış politika bölümünü İyi Parti adına hazırlayan emekli büyükelçi ve partinin genel başkan yardımcısı Ahmet Erozan ve Deva Partisi adına hazırlayan emekli büyükelçi ve parti Genel Başkan Yardımcısı Abdurrahman Bilgiç, “Kıbrıslı Türklere herhangi bir çözümü empoze etmekten yana olmadıklarını” söylediler.

Konuyu köşesine taşıyan Alçı, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan’ın adadaki çözüme ilişkin sözlerini şöyle aktardı:

“Biz herhangi bir çözüm empoze etmekten yana değiliz. İstiyoruz ki Kıbrıslı Türkler kafa kafaya verip kendi gelecekleri için bir karar versinler. Türkiye’nin aşırı müdahaleci tutumunun çözümü kolaylaştırmadığı ortada. Milli davanın çözümü için Kıbrıslı Türklerin de irade ve isteklerinin önemli olduğunu düşünüyoruz.”

Doğu Akdeniz ve gaz konusu…

Öte yandan metinde, Doğu Akdeniz’de atılması planlanan adımlardan da söz ediliyor.

“Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yalnızlaştırılmasının önüne geçileceği” ifade edilirken, deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasında, hidrokarbon kaynaklarının hakça paylaşımında çoklu müzakere süreçleriyle sonuç alınmasına öncelik verileceği belirtiliyor.

Bir diğer maddede ise “Ülkemizin Doğu Akdeniz doğal gazının Avrupa’ya taşınması için tek alternatif olması fırsatını etkili biçimde değerlendireceğiz” ifadeleri kullanılıyor.