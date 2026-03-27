"Ana Baba Tutumları ve Etkili İletişim” semineri yarın yapılacak

Gönyeli–Alayköy Belediyesi (GAB) ile Osmanlar Vakfı iş birliğinde velilere yönelik düzenlenen “Güçlü Aileler, Güvenli Yarınlar” eğitim seminer serisi yarın tamamlanıyor.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Yrd. Doç. Dr. Linda Fraim'in “Ana Baba Tutumları ve Etkili İletişim”i anlatacağı velilere yönelik bu son seminer yarın saat 16.00’da Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Konferans Salonu’nda olacak.

Aile içi iletişimin güçlendirilmesi, ebeveyn tutumlarının doğru temellere oturtulması ve çocukların sağlıklı gelişimine katkı sağlanması amacıyla düzenlenen seminer serisi, bu son programla birlikte tamamlanacak.

Eğitim seminerleri kapsamında daha önce “Dijital Dünyada Ebeveyn Olmak”, “Çocuğun Bütünsel Gelişimi” ve “Çocuk İstismarları, Zorbalık ve Aile” başlıkları ele alınmıştı.