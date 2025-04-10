Amerikalı efsanevi Pilobolus Dans Topluluğu hem çocuklara hem büyüklere hitap etti

Murat OBENLER

Uluslararası Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde NoGravity Tiyatrosu’nun büyüsünden sonra bu kez de 52 yıllık geçmişe sahip efsanevi Amerikalı Pilobolus Dans Tiyatrosu Kıbrıs'ta sahne alıyor.

Eğlenceli, yaratıcı ve fiziksel olarak cesur performanslarıyla bilinen ve 120'den fazla repertuvar eseri yaratarak bunları 65'ten fazla ülkede sahneye koyan Pilobolus’un, mizah, hayal gücü ve yerçekimine meydan okuyan hareketlerle dolu, aile dostu gösterisi Re:CREATION, 5 ve 6 Nisan’da Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda sahnelenirken 9 ve 10 Nisan’da da Limasoldaki Pattihio Tiyatrosu’nda sahneye konuyor. Toplamda 6 dansçının yer aldığı gösteri 5 bölüm halinde sahneye konarken Tiyatro Sanat Yönetmenleri’nden Renée Jaworski de gösteriler arasında hem küçükler hem de yetişkinlerden oluşan seyircilerle interaktif söyleşiler yaptı.



Ustalık sınıfı ve aile atölyelerine yoğun ilgi

Amerikalı Pilobolus Dans Tiyatrosu, festival kapsamında profesyonellere yönelik Sanat yönetmenleri Renée Jaworski ve Matt Kent tarafından verilen bir masterclass ve çocukların anne ve babalarıyla katıldıkları ailelere yönelik de atölye çalışması gerçekleştirdi.



Sırada 3-4 Mayıs’ta Limasolda “Healing” var

15 Mart’ta başlayan ve 25 Mayıs’ta sona erecek CITF’de 3 ve 4 Mayıs’ta Limasol Pattihio Tiyatrosu’nda Letonya’den Vaba Lava Tiyatrosu sahne alacak. Tiyatro Mikhail Durnenkov'un büyüleyici oyunu Healing’i sahneleyecek ve ünlü Letonyalı yönetmen Elmārs Seņkovs tarafından yönetilecek oyun iki sıra dışı yıldız Yulia Aug ve Chulpan Khamatova’yı bir araya getirecek.