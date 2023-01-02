Amcaoğlu: En büyük sorun kanalizasyon

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, beldeyi ileriye taşımak hedefinde olduklarını vurguladı. Amcaoğlu, en önemli sıkıntının kanalizasyon sorunu olduğunu söyledi. İlk etapta bu sıkıntılardan başlamak gerektiğini belirtti.

Zirve Kıbrıs’ta Bala Kayadelen’in soruların yanıtlayan Amcaoğlu, yoğun bir seçim dönemini geride bıraktıklarını belirtti.

Amcaoğlu, belediye meclis üyeleriyle hep birlikte hareket edeceklerini ve vatandaşı mağdur etmemek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

İki belediyenin birleşme sürecini tamamlayacaklarını kaydeden Amcaoğlu, bütün tüzüklerin değişmesi gerektiğini de ifade etti.

Amcaoğlu, zorlu bir sürecin kendilerini beklediğini söyledi. Yeni hayvan barınağı yapılana kadar, mevcut barınakta birtakım iyileştirmelerin söz konusu olacağını kaydetti.

Amcaoğlu, hayata geçireceği projeler hakkında da bilgi verdi. Alayköy Sanayi Bölgesi’nde çok ciddi çevre sorunları olduğunun altını çizen Amcaoğlu, sporla ilgili Gönyeli’ye bir kompleks kazandırma projeleri olduğunu vurguladı.

Amcaoğlu, kapalı tenis kortunu da hayata geçireceklerini kaydetti.

Koltukta uzun süre kalmanın olumsuz etkilerinin olduğunu ifade eden Amcaoğlu, hedefinin, söz verdiği projelerini, iki dönemde hayata geçirdikten sonra bayrağı başka birine devretmek olduğunu söyledi.