Amcaoğlu ve Evren Türkiye Büyükelçiliği’ne çağırıldı mı?

YENİDÜZEN- Özel

Siyasi kulisler yine bir 'politik müdahale' iddiası ile çalkalanıyor. UBP Kurultayı’nda aday olmaları beklenen Kutlu Evren ve Olgun Amcaoğlu’na “adaylıktan çekilin” baskısının yapıldığı iddia ediliyor.

UBP kaynaklı yayılan iddialar siyasette yeni bir “müdahale mi yapıldı” endişelerini de gündeme taşıyor. Evren ve Amcaoğlu’nun bu konuda ne yapacağı ise bilinmiyor ancak iki milletvekilinin aday olmaktan vazgeçtiği konuşuluyor.

İki ismin, bugün öğle saatlerinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne çağırılarak aday olmamaları ve Ünal Üstel’i desteklemeleri yönünde telkinde bulunulduğu öne sürülüyor. Henüz resmi kaynaklar iddiaları doğrulamazken hem Amcaoğlu hem de Evren telefonlarına cevap vermiyor.

Özesay: Doğruysa umarım çıkıp konuşma cesareti gösterirler

Öte yandan HP Genel Başkanı Kudret Özersay da isim vermeden konuyu sosyal medyada gündeme taşıdı. Özersay “Bir süredir UBP’den kurultayda başkanlığa aday çıkacakları söylenen bir kaç isime bugün bazı TELKİNLERDE bulunulduğu ve aday olmayacakları doğru mu? Doğruysa umarım çıkıp konuşma cesareti gösterirler. Onca rant dağıtımına, işe alıma ve devleti yerle bir eden popülizme rağmen Ünal beyin kazanamayacağı yeni mi anlaşıldı yoksa? ‘Oh olsun’ demiyorum çünkü olan Kıbrıs Türk halkının iradesine ve demokrasisine oluyor…” ifadelerini kullandı.

Özgür Özel tepki göstermişti

Türkiye’deki ana muhalefet partisi CHP Başkanı Özgür Özel de Kıbrıs ziyaretinde sık sık daha önceki siyasi müdahalelere dikkat çekmiş ve eleştirmişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Serdar Denktaş ile bir araya geldiği sırada yaptığı konuşmasında, “Bir önceki seçimlerde yaşanan müdahaleler hepimizi utandırdı” demişti.

Özel, HP ziyaretinde Kıbrıs’ta yapılan son Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerine Türkiye'den doğrudan müdahale olduğunu söylemiş, “Biz Kıbrıs halkının iradesine de, çözüm kararına da saygılıyız, arkasındayız.” diye konuşmuştu.