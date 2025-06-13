İran'dan İsrail'e misilleme
İsrail'in saldırı tehditleri sonrası İran'ın başkenti Tahran'ın merkezinde gece saatlerinde şiddetli patlamalar meydana geldi.
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İran Devlet Televizyonu, Tahran'ın İsrail'e misillemesinin başladığını duyurdu. Reuters, Tel Aviv ve Kudüs'te hava saldırı sirenlerinin duyulduğunu aktardı.
Tel Aviv'de ve Kudüs'te birçok patlama seslerinin duyulduğu belirtiliyor.
İran'a ait onlarca balistik füzenin ilerlediğini belirten İsrail ordusu, bütün vatandaşlara sığınaklara gitmeleri talimatı verdi.
İsrail ordu radyosu, Tel Aviv'de Savunma Bakanlığı yakınlarında yangın çıktığını açıkaldı.
IRNA ajansı, İran'ın İsrail'e yanıtının başladığını ve İsrail'e yüzlerce balistik füze atıldığını duyurdu.
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