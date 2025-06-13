27. Naci Talat Halı Saha Futbol Anı Turnuvası 16 Haziran’da başlıyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) unutulmaz Genel Sekreteri, Kıbrıs Türk siyasetinin öncü isimlerinden Naci Talat Usar, ölümünün ardından adını yaşatmaya devam ediyor. Bu kapsamda, CTP Gönyeli Ocak Örgütü ile Naci Talat Vakfı tarafından bu yıl 27’ncisi düzenlenen Naci Talat Halı Saha Futbol Anı Turnuvası, 16-26 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Gönyeli’de bulunan Kaptan Erbay Futbol Sahası'nda oynanacak turnuvada bu yıl iki farklı kategori yer alacak: Kadınlar kategorisinden 9 takım ve 12 Yaş Altı (U12) kategorisinden 9 takım. Sporun birleştirici gücünden ilham alan bu etkinlik, sadece bir futbol turnuvası olmanın ötesine geçerek, Naci Talat’ın toplumcu ve ilerici mirasını gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyor.

Turnuva 16 Haziran’da başlayacakken final maçlarının ise 26 Haziran tarihinde yapılması planlanıyor. Öte yandan final müsabakalarından önce Milletvekilleri ile basın mensupları arasında bir gösteri maçı düzenlenecek ardından final müsabakası ile ödüller verilecek.

Bölge halkının ve CTP tabanının büyük ilgi gösterdiği turnuva, aynı zamanda ailelerin, gençlerin ve çocukların bir araya geldiği, dostluk ve kaynaşmanın ön planda olduğu bir sosyal etkinlik olarak da öne çıkıyor. Kadın futbolunun son yıllarda gösterdiği gelişime paralel olarak kadın kategorisine olan ilgi bu yıl daha da artmış durumda.

Geçmişle geleceği sahada buluşturuyor

Turnuvanın en dikkat çeken yönlerinden biri de, sadece rekabetin değil, aynı zamanda bir anı ve vefa kültürünün yaşatılıyor olması. Genç sporcular, sahaya çıktıklarında sadece rakipleriyle değil, aynı zamanda Kıbrıs Türk toplumunun tarihinde derin izler bırakmış bir ismin hatırasıyla da buluşuyor.

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