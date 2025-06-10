Girne'de anlamlı bir sanat etkinliği: “Farklıyız Ama Birlikteyiz”

Girne Belediyesi, 11 - 20 Haziran tarihleri arasında anlamlı bir sanat sergisine ev sahipliği yapıyor. “Farklıyız ama birlikteyiz” başlığı ile hayat bulacak olan sergi, hem sanatı hem de toplumsal dayanışmayı bir araya getiriyor.

Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası Sergi Salonu’nda, hafta içi her gün 09:00 – 15:30 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyarete açık olacak serginin açılışı 11 Haziran Çarşamba günü saat 17:30’da gerçekleşecek. Girne Belediyesi’nin katkıları ile gerçekleşecek olan etkinlikten elde edilen tüm gelir, engelli bireyleri destekleyen Cheshire Homes’a bağışlanacak.