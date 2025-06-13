Girne Belediyesi tarafından açılan Açık Alanlar Reklam Kiralanması İhalesi sonuçlandı.

Girne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İki yıl süre ile işletme hakkını kazanan MY Reklam, ihale için yaklaşık 20 milyon TL ödeyecek.

Girne Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda düzenlenen imza törenine Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ile MYAD Reklam Ltd. Direktörü Emre Zeren Safa taraflar adına imza atarken, törende Girne Belediyesi Meclis Üyesi ve Asbaşkan Haşim Yücel ile İhaleler Sorumlusu Hasan Özgit yer aldı.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Açık Alanlar Reklam Kiralanması İhalesi'nin sonuçlandığını ve uzun yıllardır Girne Belediyesi ile bu alanda çalışmakta olan MY Reklam’ın en yüksek teklifi vererek ihaleyi kazandığını kaydederek, iki yıl süre ile kamusal alanlarda yer alan reklam tabelalarının yönetiminin MY Reklam’da olacağını duyurdu.