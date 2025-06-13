İsrail'den İran'a yeni saldırı

İsrail, 13 Haziran akşam saatlerinde İran'a yeni saldırılar düzenledi.

İsrail Hava Kuvvetleri, X hesabında İran'daki "füze rampaları ve altyapıyı" vurmaya devam ettiklerini söyledi.

İnternette de başkent Tahran yakınlarında çekildiği söylenen görüntüler dolanıyor.

Bazı sosyal medya kullanıcıları da Tahran'da patlama sesleri duyulduğunu söylüyor.

BBC Verify (BBC Doğrulama Servisi), Tahran yakınlarında gerçekleşen yeni hava saldırısının sonrasını gösteren bir videoyu teyit etti.

Şehrin batısında çekilen görüntülerde, uzakta dumanlar görünüyor. Güneş batıda, bu da akşam saatlerinde çekildiği anlamına geliyor.

BBC Verify'a göre saldırılar yerel saatle 18:00 civarında meydana gelmiş olabilir.

Devrim Muhafızları bağlantılı Fars Haber Ajansı da Tahran yakınlarındaki Fordow nükleer tesisi yakınlarında iki patlama duyulduğunu bildirdi.

Fordow nükleer tesisi başkentin güneyinde, Kum şehrinin 32 kilometre kuzeydoğusunda bulunuyor. 100 metre yer altına inşa edilmiş durumda.

İsrail, 13 Haziran sabaha karşı da İran'ın nükleer tesislerini ve önemli komutanlarını hedef alan kapsamlı saldırılar düzenlemişti.

Bu saldırılarda ülkenin en üst düzey komutanları hayatını kaybetmişti.

Kudüs'te sirenler

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ise 13 Haziran'da yaptığı açıklamada ordunun hedeflerine ulaşmak için "tam güç" mücadele ettiğini söyledi.

Zamir, "Zor anlar olacak, planladığımız farklı senaryolara hazırlıklı olmamız gerekiyor" dedi.

Akşam saatlerinde Kudüs'te de sirenler çaldı.

İsrail ordusu Yemen'den İsrail'e doğru fırlatılan füzeleri engellemeye çalıştıklarını açıkladı.