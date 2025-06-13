İran'da 78 kişi hayatını kaybetti

Tahran'da hedef alınan noktalar arasında İran Ordusu ve Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı bazı üst düzey komutanların ikametgahları da yer aldı.

İran’ın yarı resmi Fars haber ajansı, İsrail’in İran’a saldırılarında 78 kişinin öldüğünü 329 kişinin yaralandığını duyurdu.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ve İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami hayatını kaybetti.

Tahran'a düzenlenen saldırılarda nükleer bilim insanları Muhammed Mehdi Tehrançi ile Feridun Abbasi de öldü.

Başkent Tahran'da sivil binaların da hedef alındığı saldırılarda onlarca İranlı hayatını kaybetti ve yaralandı.

Askeri alanlar bombalandı

Hamedan'da bulunan ve ülkenin en önemli radar merkezlerinden biri olan Subaşı Radar Merkezi ve Irak sınırına yakın Kirmanşah'da askeri kışlalar ve radar sistemlerinin yanı sıra Hüsrevi Sınır Kapısı hedef alındı.

Irak sınırındaki Loristan eyaletinde bir askeri tesis İsrail'in hedefi oldu. Doğu Azerbaycan eyaletinin merkez kenti Tebriz'de 5 nokta hedef alındı.

İsfahan kentindeki Natanz Uranyum Zenginleştirme Tesisi de vuruldu.

İran devlet televizyonu, İsrail'in tesise yeniden saldırdığını duyurdu.