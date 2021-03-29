“Çocuklar dolaşıyor, sordum, ‘okulda ne öğretmen ne de öğrenci var’ dediler”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, 12 sınıfların yüz yüze eğitime başlamasının beklendiği bugün sokakta dolaşan öğrencilere rastladığını anlatarak “Meclise gelirken öğrencilere rastladım, dolaşıyorlar. Ne oldu, neden okulda değilsiniz diye sordum. Okula ne öğretmen ne de öğrenci geldi dediler” diye konuştu.

Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Cemal Özyiğit Eğitim Bakanı Amcaoğlu’na eğitimde gelinen aşamayı sordu, katılım oranını sorguladı, sendikalarla uzlaşma çağrısı yaptı.