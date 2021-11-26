Amcaoğlu: “Eğitime ara verilmesi şu anda gündemimizde yoktur”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu ile Sağlık Bakanı Dr. Pilli okul müdürleriyle ile bir araya geldi

Okullarda aşılama, denetim ve önlemler artırılacak

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Sağlık Bakanlığı, okul müdürleri ve ilgili tüm yetkili daire ve kurullarla birlikte bugün bir toplantı gerçekleştirdiklerini ve yüz yüze eğitimin devamlılığının kesintiye uğratılmaması adına alınması gereken tedbirleri konuştuklarını açıkladı.

Bakan Amcaoğlu, basın bürosu aracılığı ile yaptığı açıklamada, okullarda 12 yaş üzeri öğrencilerin aşılanması ve vakalarla temaslı takiplerinin çok daha etkili yapılması, denetlenmesi ve önlemlerin artırılması için ortak karar aldıklarına vurgu yaptı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi yetkilileri, eğitim bakanlığı bürokratları ile Genel Orta Öğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı tüm okulların müdürlerinin hazır bulunduğu, Lefkoşa’da Atatürk Kültür Merkezi’ndeki toplantıda okullardaki vaka artışının ve gelinen noktada pandemi ile mücadelede atılacak adımların ele alındığını ifade etti.

Bakan Amcaoğlu, “Sağlık Bakanımız Dr. Ali Pilli ve diğer tüm yetkililer, özellikle aşılanma, daha etkin denetim ve önlemlerin artırılması konusunda hemfikiriz. Toplantılarımız sıklıkla devam edecektir. Eğitime ara verilmesi şu anda gündemimizde yoktur” dedi.