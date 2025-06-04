Amcaoğlu ‘Akdeniz Parkı’ projesini tanıttı

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü öncesinde, “Akdeniz Parkı” projesini kamuoyuyla paylaştı.

Yenikent’te hayata geçirilecek parkın, Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nin İklim Krizi Adaptasyon Merkezi stratejileri doğrultusunda geliştirildiğini vurgulayan Amcaoğlu, “Kıbrıs’ın özgün iklimsel ve kültürel bağlamına uygun olarak tasarlanan bu özel park projesini duyurmaktan mutluluk duyuyorum” dedi.

Amcaoğlu orojede öne çıkan olanakları şöyle sıraladı:

•⁠ Akdeniz iklimine özgü, düşük su tüketimli ve ekosistemle uyumlu bitki türleri

•⁠ Mersin, defne, lavanta, adaçayı, yasemin, begonvil, harnup, turunç, yeni dünya ve ardıç gibi yerel bitkiler

•⁠ Her mevsim yaşayan bir bahçe atmosferi

•⁠ Tanıtım panoları, koku durakları ve duyusal deneyim noktaları

Hedeflenen:

•⁠ Kentsel ısı adası etkisini azaltmak

•⁠ Yerel flora-fauna için doğal yaşam alanları oluşturmak

•⁠ Kent içinde huzurlu ve doğayla iç içe bir soluk alanı kazandırmak

•⁠ Kıbrıs’a özgü bitki örtüsünü tanıtmak ve korumak