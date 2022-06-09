Amca yerine Akyiğit

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Hasan Akyiğit getirildi.

Bakanlar Kurulu kararınca, Kıb-Tek Yönetim Kuruluna Başkan olarak atanan Prof. Dr. Hasan Amca görevden alınarak yerine Akyiğit getirildi. Hasan Akyiğit, Bakanlar Kurulu kararınca atanan Kıb-Tek yönetim kurulu üyelerindendi. Akyiğit'ten boşalan yönetim kurulu üyeliğine de Ersan Karataş'ın atanmasına karar verildi. Karar Resmi Gazetede yayımlandı.

Amca: Kıb-Tek’e tam zamanlı bir yönetim kurulu başkanı uygun olur