“Amacımız uzlaşı aksi halde eğitim ciddi anlamda olumsuz etkilenecek”

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), kamuda çalışan taşeron işçilerin ek protokol ile toplu iş sözleşmesine dahil edilmesi konusunda Eğitim Bakanlığı önünde eylem yaptı.

Eylem sonrası Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile görüşen KAMU-İŞ Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, “Amacımız uzlaşı masasının oluşması, aksi halde eğitim ciddi anlamda olumsuz etkilenecek” dedi.

Taleplerini yeniden Bakana ilettiklerini anlatan Serdaroğlu, uzlaşı masasının hala oluşturulmadığını da anımsatarak, konunun Bakanlar Kurulu gündemine götürüleceği sözünü aldıklarını belirtti. Serdaroğlu, bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısını Başbakanlık önünde takip edeceklerini kaydetti.

Sonuç alınamaması halinde eylemlerinin artarak devam edeceğine vurgu yapan Serdaroğlu, “Okullar açılıyor, eylemlerimiz okullara taşacak” şeklinde konuştu.

Görüşme sonrası basına açıklama yapan Serdaroğlu, özetle şunları dile getirdi:

“Amacımız uzlaşı masasının oluşması, aksi halde eğitim ciddi anlamda olumsuz etkilenecek. Amacımız bağcıyı dövmek değil ama gerekirse yaparız. İnatla sonular çözülemez. Her tarafta kriz, her sektörde sorun varken geçmişteki yanlış uygulamalardan dönüş çaresi bulmalıyız. Eylemimizi noktalamamız için netice almamız gerek. Aksi halde eylemimiz artarak devam edecek. Okullar açılıyor, eylemlerimiz okullara taşacak, bunlar hoş değil. Hükümet edenler çözüm önerilerimizi almak adına bizimle bu masayı oluşturmalılar diyoruz ama bunu yapmak yerine yeni ihaleye çıkılıyor.

Konuyu Bakanlar Kurulu’na taşımasını talep ettik, gündeme getireceğini söyledi. Bugün 4’te bk olacak, biz orada bu toplantıyı bekleyeceğiz.”