Altuğra: Psikolojik destek için ekip kuruldu
Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, 30 kişilik sağlık ekibinin deprem bölgesinde nefes almadan çalışmalarına devam ettiğini söyledi.
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Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, 30 kişilik sağlık ekibinin deprem bölgesinde nefes almadan çalışmalarına devam ettiğini söyledi.
Deprem Kayıp Çağrı Merkezi’ni hizmete geçirdiklerini dile getiren Altuğra, merkezin kayıpların bulunması ve kimliklendirilmesi açısından yardımcı olacağını kaydetti.
BRT’ye konuşan Altuğra, Sağlık Bakanlığı bünyesinde psikolojik destek için ekip kurulduğunu söyleyerek, özellikle kayıp yaşayan vatandaşların bizzat evlerine gidileceğini sözlerine ekledi.
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Etiketler : deprem, izlem gürçağ altuğra