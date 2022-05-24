Altuğra: "Pandeminin sonuna gelindi"

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Filiz Besim’in sağlığa büyük katkıları olduğunu, sıkıntıları bildiğini söyleyerek teşekkür etti.

Altuğra, “Hepimizin amacı ortak bir noktada buluşup halka hizmet götürmektir” dedi.

Sorumluluk bilinciyle sağlığa sahip çıkacaklarını halkın kaliteli sağlık hizmet alması için çalışacaklarını dile getiren Altuğra, pandemi nedeniyle sağlık sektörünün yaşadığı sıkıntılara değindi.

Altuğra, pandemi dışındaki hastaların hizmet alma noktasında tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de de sıkıntılar yaşandığını kaydetti.

Sağlık sistemini yeniden inşa edeceklerini, Türkiye sağlık sisteminin geldiği üst seviyelere KKTC’yi de taşıma hedefinde olduklarını söyleyen Altuğra, koruyucu sağlık hizmetlerine önem verdiklerini, en iyi korunma yönteminin hasta olmadan korunma olduğunu belirtti.

Altuğra, devlet hastanelerinde toplu taramalar yapıldığını bunun daha da geliştirileceğini, Halk Sağlığı Birimi’nin işlevsel olmasının önemli olduğunu, bunu harekete geçirmeyi hedeflediklerini, sağlık merkezleriyle ilgili çalışma yaptıklarını söyledi.

Girne’de radyoloji uzmanı bulunmadığını bu eksikliği yerinde tespit ettiklerini söyleyen Altuğra, radyoloji uzmanı eksikliğini gidermek için yol haritası çizdiklerini belirtti.

Sağlık merkezlerinin hızla artan nüfusun gerisinde kaldığını gözlemlediklerini kaydeden Altuğra, sağlık kalitesinin artıracaklarını söyledi.

Altuğra, ilaç eksikliği ve ihalelere yönelik soruları yanıtlayarak, buna yönelik çalışma yapacaklarını belirtti.

Teknolojinin daha etkin kullanılması gerektiğini dile getiren Altuğra, kağıt kullanımının iklim krizini önlemek adına da azaltılması gerektiğini, teknolojiyi kullanmayı önemsediklerini kaydetti.

İlaçlarla ilgili de otomasyonun devreye girmesi gerektiğini dile getiren Altuğra, Yataklı Tedavi Kurumları Teşkilat Yasa Tasarısı'nın önümüzdeki hafta Meclis’e geleceğini, aynı zamanda eczacılarla ilgili yasa tasarısının da Meclis’e geleceğini belirtti.

Altuğra, Burhan Nalbantoğlu’nda Diş Hekimliği bölümüne yangın merdiveninden ulaşılmasının sıkıntı yarattığının bilincinde olduklarını çalışmasının yapıldığını, Devlet Laboratuvarı Projesi’nin de önemli olduğunu bu konuda da çalışma yaptıklarını kaydetti.

Deniz suyu analizleri sonuçlarının düzenli bir şekilde yapılıp halkla paylaşıldığını, eksiklik varsa gidermeye hazır olduklarını dile getiren Altuğra, bakterilerin kabul edilebilir düzeyde olabileceğini yaşamı tehdit eden bir oranda olmamasının önemli olduğunu söyledi.

"Pandeminin sonuna gelindi"

Altuğra, pandeminin sonuna gelindiğini, pandemi hastanesinde bu sabah itibariyle 12 kişi bulunduğunu, yoğun bakımda hasta olmadığını belirtti.

Pandemi hastanesinin çürümeye terk edilmeyeceğini dile getiren Altuğra, oraya bazı servislerin taşınması planını çalıştıklarını, hekimlere danışılacağını kaydetti.

Altuğra, bazı servislerin pandemi hastanesine taşınmasıyla ameliyat tarihlerindeki gecikmelerin sona ereceğini söyledi.

Altuğra, Sağlık Bakanlığı’nda hukuksuzluğa ve yasa dışılığa yer verilmeyeceğini söyleyerek, temizlik ihalesi konusunda Başsavcılığa yazı yazdığını görüş beklediklerini belirtti.

Anitjen ve PCR testlerine değinen Altuğra, yeni test alınmadığını, pandeminin yoğun yaşandığı dönemlerde satın alınan PCR ne antijen testlerinin borcunun ödendiğini söyledi.