Altuğra: Ercan'da ambulans bulundurma zorunluluğu özel şirkete ait

Yolcu olarak Ercan Havaalanı’nda bulunan İskan Aruk’un ölümü, Meclis’te de gündem oldu.

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Ercan Havalimanı'nda özel şirketin de ambulans bulundurma zorunluluğu olduğunu ifade etti, eğer bu ambulans o sırada yerinde bulunmuyorsa bunun da sorgulanması gerektiğini belirtti.

Altuğra, kendisine yöneltilen soru üzerine, Sağlık Bakanlığı ambulansının o sırada başka bir çağrıya cevap verdiği için yerinde olmadığını, özel şirketin de bir süredir orada ambulans bulundurmadığını anlattı.

Şahali: "Başbakan ve bakanlar Meclis'te olmalı"

Ardından CTP Milletvekili Erkut Şahali “Halkın Sinir Uçlarıyla Oynamak” başlıklı konuşma yaptı. Başbakan Ünal Üstel’in bir sağlık sorunu yaşadığını ancak yurt dışı ve yurt içinde sürekli seyahat halinde tedbirli olarak katılırken, Meclis Genel Kurulu'na katılmadığını söyledi ve bunu eleştirdi.

Şahali, kendilerinin gerekirse karartılmış ortamda toplantı yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Üstel’in Türkiye’de görüşmeler yaptığını ancak ülkesindeki siyasilere ve halka açıklama yapmadığını belirten Şahali, gerekirse Meclis salonunun ışıklarının söndürülebileceğini kaydetti, bunun yapılmamasını “Bizim karşımıza çıkmaktan korkuyor” şeklinde yorumladı.

Şahali bakanların ve Başbakanın salonda yer alma yükümlülüğü olduğunu kaydetti.

Erkut Şahali, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın dün Meclis kürsüsünden sorduğu sorulara kabineye mensup bakanların bir kısmının "konu hakkında soruşturma açılacak" derken bir kısmının "soruşturma kararı alınmadığını" söylediğine işaret etti; Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı’nın ise "ne münasebet bunlar soruşturulamaz" dediğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti’yle yapılan görüşmeler sonrası yapılan açıklamalara da işaret eden Şahali, sağlıkla ilgili bazı konuları eleştirdi.

Gayrimenkul satışlarında TC uyruklulara yabancı muamelesi yapılmayacağı yönünde duyumlar aldıklarını söyleyen Şahali, bunun KKTC vatandaşının mülksüzleşmesi riskini ortaya çıkardığını kaydetti.

CTP Milletvekili Şahali, Sağlık Bakanı Gürçağ’ın dediği gibi Ercan Havalimanında bir süredir bulundurulması gereken ambulans eğer bulundurulmuyorsa Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın bu konuda ne yapacağını sordu.