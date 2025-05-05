Altıyol Türk Müziği Topluluğu ve Kıbrıslı Musikişinas Dostları Çatalköy'de sahne alacak
Altıyol Türk Müziği Topluluğu ve Kıbrıslı Musikişinas Dostları Çatalköy’de sahne alacak.
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Altıyol Türk Müziği Topluluğu ve Kıbrıslı Musikişinas Dostları Çatalköy’de sahne alacak.
Çatalköy Esentepe Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenecek konser, 8 Mayıs Perşembe günü saat 20.00’de Erol Avgören Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
Altıyol Türk Müziği Topluluğu Koro Şefi Taner Tamer yönetimindeki topluluk, Türk müziği eserlerini sanatseverlerle buluşturacak. Gecenin konuk sanatçısı ise Akın Zabit olacak.
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